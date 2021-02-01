Büyükşehir tüm kapalı yolları ulaşıma açtı

Gece boyu çalışmalar sürerken, il genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan'da 26, Develi'de 43, Felahiye'de 6, Kocasinan'da 13, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 50, Sarıoğlan'da 20, Sarız'da 36, Talas'ta 6, Yahyalı'da 9 ve Tomarza'da 32 olmak üzere toplam 251 mahalle yolu ulaşıma açtı.

Ayrıca kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla ekipler gece boyu çalışma yaparken, il genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı. Büyükşehir ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜNE KADAR BİN 111 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 8 bin 888 kilometrelik yol ağında bin 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece, gündüz demeden karla mücadele etmeye devam ediyor.

Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.