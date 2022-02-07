Büyükşehir 'Türkü Dağarcığı' Konseri düzenleyecek

Memduh Büyükkılıç'ın yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine verdiği önem kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından ücretsiz ‘Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri' düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri dalında ödüle layık görülen ve ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da birçok önemli etkinliğe imza atacaklarını vurgulayarak, “Her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de öncü olmaya ve birbirinden güzel etkinliklerle, vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenecek Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri'ne tüm Kayserilileri davet ederek, “Türkü bizim en köklü, en güzel değerlerimizden biri. Bu alanda çok değerli sanatçılar yetiştirdik. Birçok kıymetli sanatçımızı da ebediyete uğurladık ne yazık ki. Vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Türkü gibi yüreklere dokunan bir sanatımız var ve bu değere sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Konservatuarımızla da bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk türkü söyler, en güzel türküyü de Türk söyler diyoruz ve konserimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, 19 Şubat Cumartesi saat 19.00'da gerçekleşecek konserde, birbirinden güzel türküler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Namık Kemal Bilgin'in şefliğinde yankılanacak.