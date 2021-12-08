Büyükşehir Ulaşım A.Ş. ‘Hunat' ve ‘Sinan' adlı sevimli karakterler ile halkı bilgilendirecek

Ş. ulaşım dostu bir projesini daha hayata geçirerek, hizmetlerini Sinan ve Hunat isimleri ile oluşturulan çocuk çizgi karakterler aracılığı ile ifade etmeyi planlıyor. Ulaşım A.Ş. Hunat karakteri ile Kayseri ulaşımındaki etkinlikleri, Sinan karakteri ile de teknolojik gelişmeleri aktaracak.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdan sorumlu ödüllü kuruluşu Ulaşım A.Ş. Kayseri ulaşımında bir ilke daha imza atarak hizmet kalitesini ve etkinliğini arttırmayı amaçlıyor. 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan ulaşımdaki aktivite ve teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde aktarımını sağlayacak proje ile Ulaşım A.Ş., Sinan ve Hunat isimli çocuk çizgi karakterler sayesinde ulaşıma renk katarak etkin bilgilendirme yapmayı planlıyor.

Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Hunat ve Sinan isimli çocuk çizgi karakterler ile hayata geçirmeyi planladığı proje sayesinde toplumu ulaşım konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Eğlenceli, oyuncu ve renkli kişiliği sayesinde çok kolay arkadaş edinebilen, arkadaşlarıyla oyun oynamayı, bisiklete binmeyi ve gezmeyi çok seven, 8 yaşındaki Hunat, Kayseri Ulaşım'daki aktiviteler, sportif faaliyetler ve diğer eğlenceli konularda vatandaşları haberdar ederken, kitap okumayı, belgesel izlemeyi çok seven, büyüyünce tıpkı Kayseri'de doğan usta mimar Mimar Sinan gibi mimar olmak isteyen, yeni şeyler öğrenmekten keyif alan ve ders notları da çok iyi olan 9 yaşındaki Sinan ise Kayseri Ulaşım'daki teknolojik gelişmeler, eğitimler ve gelişim programları gibi birçok konuda halkı bilgilendirecek. Kayseri aşığı olan Hunat ve Sinan'ın eğlenceli maceralarının yer aldığı paylaşımlar, Kayseri Ulaşım A.Ş. sosyal medya hesaplarında yer alacak. Kayseri Ulaşım A.Ş. Hunat ve Sinan'ın bu eğlenceli maceraları sayesinde toplu ulaşım hakkında bilgiler vermeyi, sürdürülebilir kentlerde toplu ulaşımın rolü ve toplu ulaşımın yararları konularında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bütünüyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Ulaşım A.Ş., topluma katkı sağlamaya yönelik hizmetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım A.Ş., sosyal sorumluluk projesi olan ve geleneksel hale gelen fidan dikme etkinliğinin yedincisi ile birlikte bugüne kadar toplam 3 bin fidanı toprakla buluştururken, ‘kan ver can ver' sloganı ile kan bağış kampanyası, okullarda düzenlenen bilinçlendirme eğitimleri, karbon salınımını azaltmak için gerçekleştirdiği Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ile de topluma yönelik sorumluluk üstlenerek, faaliyetlerini gerçekleştiriyor.