Büyükşehir ve Hacılar Belediye Başkan Adayları vatandaşlarla buluştu

Karpuzsekisi ve Hürmetçi Sosyal Tesiste düzenlenen toplantıya Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, Ak Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.