Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin Erkilet Bulvarı'nda sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmaları kapsamında gece mesaisinde yağmur suyu ızgarası, rögar kapağı ve içme suyu şebeke hattı vana kapağı yükseltme çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğin en yoğun olduğu caddelerden birisi olan Erkilet Bulvarı'nda başlatılan asfalt yenileme çalışmaları gece-gündüz gözetmeksizin tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun en asgari seviyede olduğu saatlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek çalışmalarına gece saatlerinde hız verdi. Bu kapsamda KASKİ ekipleri de güzergah üzerinde yer alan 98 adet yağmur suyu ızgarası, rögar kapağı ve içme suyu şebeke hattı vana kapaklarını yükselterek asfalt seviyesine çıkardı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar sayesinde, sürücülerin karşılaşabileceği, olması muhtemel risklerin ortadan kaldırılarak yol konforunun en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

KASKİ ekipleri, kentin muhtelif yerlerinde yağmur suyu ızgarası, rögar kapağı ve içme suyu vana kapağı yükseltme çalışmalarını önümüzdeki günlerde de aralıksız sürdürecek.