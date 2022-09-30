Büyükşehir ve Valilik işbirliğiyle Soğanlı Vadisi Kayseri'nin gözbebeği olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde kentin turizmine büyük katkı sağlayacak ve şehrin gözbebeği olacak Soğanlı Vadisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kentin önemli turizm değerleri için yoğun bir çalışma sürdürürken, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Bölgesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. Bu çerçevede, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ile birlikte balon turizminin de başladığı Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kayseri'nin turizmine büyük katkı sağlayacak ve şehrin gözbebeği olacak Soğanlı Vadisi'nde kilise restorasyonu ve konservasyonu çalışmaları, balon turizmi, Soğanlı Meydanı çevre düzenleme ve asfalt yapımı gibi birçok proje hayata geçiriliyor. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Soğanlı Bez Bebekleri satan vatandaşlarla buluşarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Genel Sekreter Beyhan'a incelemeler esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti.