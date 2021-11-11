Büyükşehir, yaz kış demeden gençleri spor ile buluşturuyor

Ş. 11 tesiste, 11 branşta yaz kış demeden kurs ve etkinliklerle faaliyetlerini sürdürürken, bu kapsamda 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları da başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. Türkiye'de kurulan ilk spor şirketlerinden biri olma özelliğiyle sağlıklı bireyler yetişmesi adına sporu bir yaşam biçimi haline getirebilmek amacıyla kurs ve etkinliklerini ara vermeden sürdürüyor. Spor A.Ş. bu kapsamda vatandaşların spordan uzak kalmamaları için yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de spor okulları kayıtlarını başlattı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 11 TESİS İLE 11 BRANŞTA SPOR SEFERERLİĞİ

Spor A.Ş. tarafından düzenlenen kış dönemi spor okulları, kurs programı kapsamında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 11 dalda kurs ile sporseverlere hizmet verecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 11 tesisi ile geniş yelpazedeki kurs çeşitliğiyle sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam edecek. Bu kapsamda 1.Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtları 8 Kasım'da başlarken, branş ve yaş aralıkları da yetişkin kursları için 16-65 yaş, jimnastik için 4-10 yaş, yüzme için 6-13 yaş ve buz pateni için 4-15 yaş olarak belirlendi. Futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk ve kick boks için ise yaş aralığı 7-15 olarak düzenlendi. 7 Aralık 2021'de başlayacak olan Büyükşehir Spor A.Ş.'nin 1. Kış Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 9 Ocak 2022'de sona erecek.

Öte yandan, kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt oluşturmak isteyen sporseverlerin www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden SPOR A.Ş. web sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor.