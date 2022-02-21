Büyükşehir Zabıtası Erciyes'te

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı turizm zabıta ekipleri, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda kış tatillerini geçirebilmesi için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından verilen güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikasına sahip Erciyes Turizm ve Kış Sporları Merkezi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kış sezonunda yerli yabancı birçok turisti ağırlayan Erciyes'te sporseverlerin huzurlu bir tatil geçirebilmeleri için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir içerisindeki düzen ve intizam için yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, Erciyes Turizm ve Kış Sporları Merkezi'nde görev yapan kayak eğitimi almış turizm zabıta ekipleri ile denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, özel ders ve eğitim belgesi olmadan kaçak olarak kayak, snowboard gibi ders verenlere, kayak malzemesi dışındaki malzemelerle kayak yapanlara, kar motorunu müşterisine kullandıranlara, belirlenen güzergâh dışında çalıştıranlara ve fiyat tarifelerine uymayanlara yönelik denetimler yapıldı.

Öte yandan turizm zabıta ekipleri, kayak merkezinde bulunan iş yerlerine, durak harici bekleme yapan ticari taksilere, kendilerine tahsis edilen alanlara park etmeyip ana yol üzerine park ederek trafiği tehlikeye atan tur araçlarına, yasak olduğu halde seyyar olarak satış yapan seyyar satıcılara ve seyyar fotoğrafçılık yapan kişilere yönelik denetimlerini de aralıksız şekilde sürdürdü. Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan Tekir Kapı, Hisarcık Kapı, Hacılar, Serçer ve Develi Kapı olarak bilinen kayak merkezlerine gelen yerli ve yabancı turistlerin huzurlu, güvenli bir şekilde tatil yapmaları ve güzel bir gün geçirmeleri için zabıta ekipleri, haftanın 7 günü burada hizmet vermeye devam ediyor.