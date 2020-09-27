Büyükşehir Zabıtası her yerde denetimde

Şehrin yaşam alanlarında sık sık denetimler yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bu kez de Kayseri'de bulunan hamamlar başta olmak üzere birçok yaşam alanında Maske, Mesafe ve Temizlik denetimleri gerçekleştirdi.

Türkiye'de korona virüsü vakası görülmesini ardından tedbirleri üst seviyeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleriyle çalışmalarına ara vermeden hijyen denetimlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilk olarak hamamları denetleyerek, pandemi sürecine ve yasalara aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik işlem yaptı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan genel denetimlerde, 7 Alışveriş merkezi, 45 Pazar esnafı, 29 Kuaför ve Güzellik Merkezi, 3 İnternet kafe, 89 Toplu taşıma aracı, 13 şehirler arası yolcu otobüsü, 83 Ticari taksi, 19 Piknik alanı, 1 Lunapark, toptancı halinde faaliyette bulunan 118 işyeri, 7 çay bahçesi, 5 spor merkezi, 1 bilardo salonu, 5 halı saha, 19 kahvehane, 7 hamam, 23 lokanta ve restoran, 2 düğün ve nikah yapılan yerlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması için sesli anonslar ve denetimler yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla salgınla mücadele kapsamında salgının başından beri denetimlere devam eden zabıta ekipleri, Kayserililerin “sağlıklı yaşam” sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürecek.