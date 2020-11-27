Büyükşehir Zabıtasından denetim

Memduh Büyükkılıç, salgınla mücadele kapsamında denetimlere devam eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında denetimlere devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgını ile mücadele noktasında en üst düzeyde tedbirler alıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Buna göre ekipler, hafta sonu saat 20:00'dan, sabah saat 10:00'a kadar kapalı kalması gereken alışveriş merkezleri, market, berber kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimlerini yoğunlaştıracak. Ayrıca evlere paket servisi ve gel al şeklinde uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri kahvehane, kıraathane, çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar, spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunapark, tiyatro, sinema, konser salonları, yüzme havuzu, hamam, sauna gibi iş yerleri en geç 20.00'da kapanmalarını sağlamak için denetleniyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak salgınla mücadelenin başarılı olması için ekiplerin denetimlerine aralıksız olarak devam edeceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, denetim konusunda hassasiyet gösterdiklerini ve hız kesmeden bu çalışmalara devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ekiplerimiz denetimleri sıklaştırdı ve bu hafta sonu da saat 20.00'dan, sabah saat 10:00'a kadar kapalı kalması gereken iş yerlerini denetleyecek. Salgınla mücadelemizin en başından beri denetimler konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Maske, Mesafe ve Temizlik konusunda denetimlerimiz zaten sürüyor. Şimdi de saat konusunda dikkat etmeliyiz. Kurallara hep birlikte uyarsak, başarabiliriz.”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin şehrin farklı yerlerinde gece gündüz demeden denetimlere çıktığını ifade eden Büyükkılıç, “İçinde bulunduğumuz süreci birlikte atlatacağız. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir hayat yaşamalarını sağlamak için bu çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, salgının yayılmasını önlemek istiyoruz. Sağlıklı yaşam alanlarımızın olması için kurallara uymamız gerekiyor” dedi.