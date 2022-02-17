Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yüzde 1'lik KDV indirimine uymayan, fahiş fiyat uygulayan ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde, alışveriş merkezleri gibi yerlerde, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, perakende satışı yapılan ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramaj, etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik sıkı bir denetim gerçekleştiriyor.

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin etiketlere yansıyıp yansımadığına yönelik iş yerlerinde denetimler de aralıksız şekilde sürdürülüyor.