Büyükşehir Zabıtası'ndan Sahabiye'de esnaf denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocasinan Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile birlikte Sahabiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnaflara ve iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kayseri'deki vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde denetim yaptı. Zabıta ekipleri, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine, bağlı bulundukları ilçe belediyesinden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları için zabıta ihbarnameleri düzenledi.

Ayrıca yapılan denetimlerde zabıta ekipleri tarafından, yaya yoluna satışa sunmuş oldukları ürünleri çıkartarak yayaların gidiş gelişine engel olan iş yerleri uyarılarak yaya yollarına çıkartmış oldukları ürünler yaya yolundan kaldırtıldı.