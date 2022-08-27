Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim

Uygulamada 58 ticari taksi, 63 personel servis aracı, 11 halk otobüsü denetlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşımın daha konforlu, daha rahat ve daha güvenli olması adına pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ile birlikte, vatandaşların gidecekleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapıyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Seyyid Burhaneddin Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı Aykan Önü, Erkilet Bulvarı, Mazakaland önü, Halep Hoca Caddesi ve Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda yapılan denetimlerde 58 ticari taksi, 63 Personel Servis Aracı, 11 Halk Otobüsü denetlendi. Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara uymayan 3 personel servis aracı da bağlanarak trafikten men edildi. Ayrıca ekipler tarafından, 23 araç sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ile birlikte kentte ulaşım noktasında düzeni sağlamak adına denetimlerine devam etmeyi planlıyor.