Büyükşehir zabıtasından yeni kontrollü normalleşme denetimi

Zabıta ekipleri, düşük orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteren yeme, içme mekânlarında denetimler gerçekleştirerek, uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentte Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren verdiği mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre toplum sağlığını önceleyen tedbirleri ve önlemleri alan zabıta ekipleri, yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme, içme mekânları olan lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerlerini denetledi. Ekipler, iş yerlerinde Sağlık Bakanlığı'nın covid -19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşullarına uymaları, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulamalarını ve mekanda bulunabilecek masa, koltuk sayısının aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısına uygun davranmaları konusunda denetimler yaptı.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimlere devam edecek olan zabıta ekipleri, işletme sahiplerine kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.