Büyükşehirde 2020 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi, 2021'in yatırımları ele alındı

Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 2021 Yılı Yatırım Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda 2020 yılında yapılan yatırımları değerlendirdiklerini ve 2021 yılı yatırımları hakkında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı öncesi KASKİ Genel Müdürlüğü'nde bulunan birimleri tek tek dolaştı. Birimler hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti. Büyükkılıç, daha sonra KASKİ Genel Müdürlüğü'nde 2021 Yılı Yatırım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler katıldı. Başkan Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2020 ve 2021 yılı yatırımları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara daha sağlıklı, daha güvenli, daha kaliteli hizmet vermek için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi;

“KASKİ Genel Müdürlüğü'müzdeyiz. 2020 Yılında yapılanları gözden geçirip, 2021'de yapacağımız yatırımlarla ilgili çalışmaları değerlendireceğiz. Kaynaklarımızı görüşeceğiz. Kayserimizin bizleri seven güvenen hemşehrilerimize ‘daha sağlıklı, daha güvenli, daha kaliteli hizmeti nasıl veririz' sorusunun çalışmalarını yapacağız. Aynı zamanda yarın Cumhuriyet Bayramı olduğu için şimdiden Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin nice yıllara erişmesini temenni ediyorum. Rabbimden 2023'te 100'üncü yılını kutlamayı ve daha sonra da yüzyıllarca yaşamayı nasip eylesin diye de temenni de bulunuyorum. Arkadaşlarımıza gayretli, uyumlu ve şehrimizin insanına hizmet sevdalı yaklaşımlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün Mevlid Kandilimiz bu vesileyle âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz (S.A.V)'in doğum günü vesilesiyle tüm İslam Aleminin Mevlid Kandilini de kutluyorum.”