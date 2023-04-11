Büyükşehir'de Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruldu

Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 114 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, 2022 yılına ait Faaliyet Raporu, meclis üyelerince onaylandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir olma talebi oy birliği ile kabul edilirken, Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste 75 asıl, 39 ek olmak üzere 114 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gören önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Yıldız'dan da meclis üyelerine selamlarını iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü mecliste, Faaliyet Raporu ile ilgili konuşan Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk, “Belediyemiz halkının ihtiyaçlarını iyi analiz ederek hizmete sunmuştur. Belediyemiz bölge halkının sosyal refahının yükseltilmesinde etkin, hareket kabiliyeti yüksek bir kurum niteliğindedir. Hizmet merkezi insan olmuştur. Bizlere her zaman her yerde büyük heyecan ve mutluluk yaşatan belediye başkanımıza sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Belediyemize güç veren meclis üyelerimize, daire başkanlarımıza, memurundan işçisine kadar tüm belediye çalışanlarına, hepimize çalışma gücü veren, feraseti ile rehberlik eden tüm Kayseri halkına teşekkürü borç biliyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Meclis üyelerinin rapor hakkında görüşlerinin ardından, 2022 yılına ait Faaliyet Raporu meclis üyelerince kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç, faaliyet raporunun oylanmasının ardından meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bizi seven, seçen Kayserimizin 1,5 milyon insanına layık olma yönünde, her kademedeki mesai arkadaşlarımızla ve karar merci olarak siz değerli meclis üyelerimizle birlikte inşallah bu çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıllık yatırım, hizmet ve projelerin tanıtıldığı kısa film izletildi.

2022 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporu hakkında meclis bilgilendirildi.

KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Mecliste Kayseri Büyükşehir Belediye Encümeni'ne 5 üyenin seçiminin yanı sıra, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonu kurulması, üye sayıları belirlenip seçim yapıldı.

KAYSERİ İLE ADIYAMAN KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR

Gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve konu ile alakalı protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her deprem bölgemize yardımcı oluyoruz. Odalarımıza, borsamıza, organize sanayilerimize, her birine, 16 ilçe belediyesi, 1 büyükşehir sizler adına el ele gönül gönüle çalışmaları yaptık. Adıyaman'a yatırımlar yapıyoruz, onunla ilgili kardeşlik hukukumuzu geliştiriyoruz, sizlerin de oyuna sunuyoruz. Kahramanmaraş'ımızın ilçeleri hepsi zaten kardeş şehrimiz. Allah bir daha böyle felaketi bizlerle karşı karşıya getirmesin” dedi. Talep oy birliği ile kabul edildi.

DEPREM NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE YARDIM

Öte yandan mecliste, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle mağduriyet yaşayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine nakdi yardım yapılması talebi de meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

AFET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca norm kadroya göre 2 sayılı cetvelde Deprem Risk Yönetim ve Kent İyileştirme Daire Başkanı olarak unvanının Afet İşleri Daire Başkanı olarak düzeltilerek, kabul edilmesi önergesi verildi.

Başkan Büyükkılıç, bu şekliyle yeni daire başkanlığının kurulduğunu, “Afet İşleri Daire Başkanlığı adı altında daire başkanlığımızı kurmuş oluyoruz. Kabulünü oylarınıza sunuyorum” derken, talep oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.