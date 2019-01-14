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Büyükşehir'de çocuk tiyatroları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında da çocukları üç ayrı oyunla buluşturuyor.

Bu ayın ilk oyunu olan ‘Maharetli Ayı Avcıya Karşı' adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.


Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Talas Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan ‘Maharetli Ayı Avcıya Karşı' adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahneye konuldu. Üç seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.


Bir avcıya karşı ormanda yaşayan hayvanların birlikte hareket etmelerini konu alan oyunda dostluk, birliktelik, dayanışma ve yardımseverlik gibi değerlere vurgu yapıldı.

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