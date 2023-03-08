Büyükşehir'de depremlerle ilgili değerlendirme toplantısı

Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Kayseri'deki yaşanan depremler ve çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili sürekli olarak değerlendirme yaptıklarını belirterek, 80 ekiple hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve Genel Sekreter Hüseyin Beyhan katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayserili vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri ile başladığı konuşmasında “Kayseri bağlamında dün cereyan eden, yaklaşık 28 dakikada 4 defa olan depremlerle ilgili yapılan değerlendirme sonucu ve öncesinde de geçirdiğimiz deprem sonrası artçı depremler sonucu hasarlarla ilgili bir sonuca varılmıştır. Kayseri merkezinde Kocasinan'ımızda 1'i yıkımı tamamlanan 3, Melikgazi bölgemizde 5 yapı, bunun 3 tanesi gece kondu, 2 tanesi az katlı yapılar olup onlarla ilgili de gerekli ağır hasar raporları tutulmuş, çalışmaları ve değerlendirmesi yapılmaktadır” ifadelerinde bulundu.

“GEREKLİ ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRDÜRÜLMEKTE”

Taşra ilçelerinde yapılması gerekenler üzerinde de yoğun bir şekilde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Özellikle Sarız'ımızdaki yapılarla ilgili çalışmalar tamamlandı ve tespitleri yapıldı. Onlarda risk oluşturan ama Allah'a şükürler olsun herhangi bir cana sebep olmayan yapılar olup üzerinde gerekli çalışmalar hızla sürdürülmekte. Ayrıca Talas'ımızla ilgili ciddi manada sıkıntı söz konusu değil. Hacılar'ımızda dün hatırlanacağı üzere ilgili mahallelerinde olan depremlerle ilgili 2 yapıda duvar yıkılması söz konusu oldu. Tehlike arz eden bir hasar oluşmadı” şeklinde konuştu.

“SPEKÜLASYONLARA FIRSAT VERMEMELİYİZ”

Büyükkılıç, Kayseri'de yürütülen çalışmalar sonrası tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığının altını çizerek, spekülasyonlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Büyükkılıç konuşmasında, “Kayseri'mizin gerek Kahramanmaraş odaklı deprem sonrası ve depremde oluşan hasarlar açısından, gerekse bugün itibari ile yapılan yeni depremlerle ilgili çalışmalar sonrasında tedirgin olmayı gerektiren bir boyut olmadığı yönünde bilim adamlarımızın açıklamaları söz konusu. Spekülasyonlara fırsat vermemeliyiz. Bilim adamlarımızın ve resmi kuruluşların yaptığı açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmemeliyiz” dedi.

80 EKİPLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kent genelinde hasar tespit çalışmalarının belediyeler ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü dayanışmasında sürdüğünü belirten Büyükkılıç, 80 ekiple çalışmaların sürdürülmekte olduğunu paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Camilerle ilgili minare bağlamında yapılan değerlendirmede yıkılması gereken çalışmaları belediyeler olarak Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'müzle birlikte gereğini yapıyoruz. Değerli Valimizin de katıldığı toplantılarla varılan sonuç itibariyle okullarımız açısından daha önce bir değerlendirme yapılmıştı. Yeni değerlendirmelerle ilgili de ciddi manada bir sıkıntı olmadığı yönünde bilgiler bizlere ulaştı, onu da paylaşıyoruz. Ayrıca, tamamını gözden geçirme bağlamında ilgili ilçe belediyelerimiz yine Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'müzle birlikte hızlı bir şekilde 80 ekiple çalışmaları sürdürüyor.”

“HEPSİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAK”

Kayseri'deki yapıların denetimlerinin gayretle sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Büyükkılıç, “1 hafta sonra Kayseri'mizde sıkıntı oluşturduğu başvurusu yapılan hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Hepsi ile ilgili değerlendirme yapılacak” diyerek şunları aktardı:

“Kayseri'mizde yaklaşık 12 bin civarında, ortalama söylüyorum, depremle ilgili hasar tespiti konusunda başvuru söz konusu. Bunun 6 bin 594 tanesinde çalışmalar yapılmış. Bunların arasında özellik arz eden yapıların dışında herhangi bir sıkıntı olmadığı kararına varılmış, geriye kalanların da bir hafta içerisinde tamamının incelenmesi bağlamında kararlı ve azimli gayretlerimizle hem belediyelerimiz hem Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'müz ve yapı denetim kuruluşlarımızdan destek almak suretiyle bu konuda sonuçlara ulaşılacak. 1 hafta sonrasında Kayseri'mizde sıkıntı oluşturduğu başvurusu yapılan hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Hepsi ile ilgili değerlendirme yapılacak.”

“DEPREMLERLE İLGİLİ SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALARI PAYLAŞIYORUZ”

Bir kez daha tüm ülkeye ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Geçmiş olsun diyor, üzerimize düşeni Valimiz ve başkanlar olarak bizler ile ilgili kurumumuz yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Sürekli gelen verileri, Çevre, Şehircilik ile AFAD'mızın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'mıza ulaştırmak suretiyle Kayseri'miz ile ilgili geçirmiş olduğumuz depremlerle ilgili sonuç odaklı çalışmaları paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçe belediyesi ile dayanışma içerisinde çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, “El ele hem deprem bölgelerine desteğimizi sürdürüyoruz hem de şehrimiz ile ilgili her konuya hâkimiz, vakıfız, araçlarımız ve imkânlarımız bu konuda sıkıntı oluşturmayacak boyuttadır” dedi.