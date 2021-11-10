Büyükşehir'de 'Develi' zirvesi

Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte ilçeye yapılacak birbirinden önemli ve vizyon projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantı gerçekleştirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ekibi ile Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, ilçeye yapılacak projeleri masaya yatırdı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp'in sunum yaptığı toplantıda, ilçenin çehresini değiştirecek projeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye müjdeler

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, kamuoyunun merakla beklediği Meydan Projesi başta olmak üzere ilçede yapılacak projeler ile ilgili müjdeler verdi. Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte ilçede yapılacak projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kamuoyunun beklentisi haline dönüşen Develi Meydan Projesi'nin inşallah 2022'de ihalesi yapılıyor. Yine üniversitemiz bölgesinde Develi ana terminal binamızın ihalesi de 2022'de yapılıyor. Malumunuz Uzun Çarşı cephe iyileştirme, altyapıyı yeniden değerlendirip hayata geçirme projesi tamamlandı. Aynı zamanda en önemli beklentilerden birisi birinci etap olarak nitelendireceğimiz Çarşı Cami'mizin arka tarafına doğru olan, daha sonraki süreçte ana cadde üzerine devam edecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili de çalışmalarımızı kararlaştırdık, 2022'de inşallah temellerini atacağımıza inanıyorum.”

"Develi cazibe merkezi olacak"

Develi'yi cazibe merkezi haline getirmek için gayretlerinin sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, “Diğer asfalt çalışmaları ya da millet bahçesi çalışmaları gibi ilçelerimizin mahallelerine yaptığımız hizmetler boyutunda, Develi'mizin beklentisine cevap verecek şekilde çalışmaları sıradan çalışmalar olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Küçük Sanayi bölgesi ile ilgili planlama da meclisimizden geçti. Develi'mizi üniversite şehri, genç dostu öğrenci şehri, daha da yaşanabilir cazibe merkezi olarak gayretlerimiz sürüyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, uyumlu, çalışkan ve gayretli olan Develi Belediye Başkanı Cabbar ve ekibi ile Büyükşehir Belediyesi ekibine de gayretlerinden dolayı teşekkür ederken, yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Cabbar'dan Büyükkılıç'a teşekkür

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, “Develi'miz adına gerçekten güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Develimizin ihtiyacı olan ve vizyonunu değiştirecek olan, daha da güzel bir Develi haline getirecek olan büyük projelerin görüşmelerini yaptık. Kamuoyunun merakla beklediği meydan projemizden terminalimize, kentsel dönüşümden küçük sanayi sitemize varıncaya kadar bu çalışmaların artık ihale çalışmasına geldiğini buradan Develili hemşehrilerimize, kamuoyuna müjdesini vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İlçede, projelerin hayata geçirildiğinde bambaşka bir Develi olacağını söyleyen Cabbar, “Ne zaman başkanımıza Develi ile alakalı bir ihtiyaç için gelsek hep güler yüzle ve ihtiyacımızı karşılayacak bir anlayışla buradan döndük, kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu projeler hayata geçtiğinde bambaşka bir Develi ile karşılaşacağız” dedi.