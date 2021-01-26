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Büyükşehir'de istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız ve Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bir araya geldi.


Şehre yönelik yatırımların konuşulup, istişarelerin yapıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ve teşkilatlar ile dayanışma içerisinde hizmetlerin süreceğini söyledi.


Başkan Büyükkılıç, belediyelerin koordinasyon içerisinde ve sürekli istişare yaparak şehre hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

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