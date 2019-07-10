Büyükşehir'de ‘Sağlık Turizmi Çalıştayı' Değerlendirildi

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 28-29 Haziran tarihlerinde yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı sonrası bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney ve çalıştayda görev alan bürokratlar katıldı.

Toplantıda Kayseri Valiliği, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Kayseri Ticaret Odası, Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Sağlık Turizmi Derneği'nin de destek verdiği çalıştayın sonuçları ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.

Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde çalıştayın amacının, ilgili tüm kuruluşlarla bilgi paylaşımı sağlayarak sağlık turizmi konusunda aktif kuruluşların sayısını artırmak ve başta sağlık camiası olmak üzere bölgemizin turizmine ve ticaretine katkıda bulunmak olduğu belirtilmiş ve Kayseri'nin Kapadokya ile yakınlığı ve geniş alana hizmet veren sağlık kuruluşları ile sağlık turizminde ön plana çıkabilecek potansiyele sahip olduğu vurgulanmıştı.