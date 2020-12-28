Büyükşehir'de yeni yılda en az maaş 3 bin 500 tl olacak

Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında belediyede çalışan personelin en az 3 bin 310 TL maaş aldığını, 2021 yılında ise bu rakamın en az 3 bin 506 TL'ye yükseleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde 2 bin 39 personel istihdam edilirken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç 2020 ve 2021 yılına göre şirkette en düşük ödenmekte olan ücretleri açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında bekâr personelin en az 3 bin 310 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 354 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 412 TL net maaş aldığını belirterek, bu rakamın 2021 yılında zamlandığını ifade etti.

2021 yılında bekâr personelin en az 3 bin 506 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 TL net maaş alacağını duyuran Büyükkılıç, “Maddi olsun, manevi olsun belediye personelimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Cenab-ı Allah'tır ve Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021 tarihinde ÜFE oranında tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu ifade etti.