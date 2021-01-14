Büyükşehirde yılın ilk ulaşım toplantısı yapıldı

Memduh Büyükkılıç başkanlığında yılın ilk ulaşım toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, “Amacımız kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmak” dedi.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları ile Karayolları Bölge Müdür Yardımcı Ömer Baylar'ın katıldığı toplantıda ulaşım yatırımlarına ilişkin konular masaya yatırıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, amaçlarının Kayseri'de sağlıklı, şehrin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmak olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Şehrimizin genelini ilgilendiren ulaşım konuları ile ilgili konuları görüşmek üzere Karayolları'mızın çok değerli Bölge Müdürü Yardımcısı Ömer Bey'in de bulunduğu değerlendirme toplantımızı yapıyoruz. Ben ilgili birimlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmak. Gerek Karayolları ilgili gerek Demiryolları ile ilgili konularda değerlendirme toplantımız sonrasında, Sayın Ulaştırma Bakanımızın da bulunduğu ortamda ilgili birimlerle randevu talep edip, bu ortamı sağlayıp, milletvekillerimizin, bakanlarımızın da katılacağı ortamda kesin sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız.”