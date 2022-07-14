Büyükşehir'den '15 Temmuz Türkiye Aşkına' Sanat Sergisi

Ş. (KAYMEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi'ni açacak. Büyükşehir'in ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi' 23 el sanatı branşında 60 adet sanat eseri ile 15 Temmuz destanını anlatacak.

Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Temmuz ruhunu tüm Kayseri'de yaşatacak etkinliklere imza atıyor. Büyükşehir KAYMEK A.Ş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, tarihi Kayseri Kalesi'nde 15 Temmuz 2016'da birlik ve beraberlik içerisinde verilen onurlu bir mücadele olan 15 Temmuz Destanı'nı tema olarak ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi' isimli anlamlı bir çalışma düzenliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî programı içerisinde yer alan ve saat 13.30'da açılışı gerçekleştirilecek olan özel sergide, KAYMEK eğitmenlerinin ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin 23 el sanatı branşında icra ettikleri 60 adet sanat eseri yer alıyor. Sergide, diorama ve hazır giyim teknikleriyle çalışılmış ve 15 Temmuz'un büyük kahramanı olan şehit Ömer Halisdemir'in silueti ile 251 şehidin isminin ve resminin yer aldığı Türkiye haritası ve birbirinden kıymetli daha birçok eser 15 Temmuz destanını anlatacak. ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi'nde yer alan 60 sanat eseri, Kumaş Boyama, Alüminyum Kabartma, Ahşap Yakma, Makine Nakışı, Maraş İşi, Kâğıt Rölyef, Kâğıt Telkâri, Kırkyama, Dekoratif Macun Uygulama, Diorama, Çini Boyama, Cam Altı Boyama, Seramik Şekillendirme, Hazır Giyim, Alüminyum Folyo, Dekoratif El Sanatları, İğne Oyası, Akrilik Boyama, Hüsn-i Hat, Filografi, Tel Sarma, Kurdele Nakışı ve Ev Tekstili el sanatları branşlarında hazırlandı.

Ayrıca ziyaretçiler sergi içerisinde açılacak “KAYMEK'te Öğreniyorum” standında uygulamalı olarak Ebru sanatı yapabilecek.