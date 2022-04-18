Büyükşehir'den 23 Nisan'da ‘çocuklara özel festival'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk festivali düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Çocuk Festivali düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gerçekleşecek Çocuk Festivali'nde tüm çocuklar, şişme oyun alanları, masa oyunları, lazer run alanları, mini çocuk maratonu, birbirinden farklı sportif oyun alanları, sahne gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek festival, 23 Nisan Cumartesi günü Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda saat 13.00'da gerçekleşecek.