Büyükşehir'den ağaçlara ‘kış' bakımı

Ağaçların sağlığı ya da devrilme tehlikesi olup olmadığı ‘akustik tomografi yöntemi' ile belirlenirken, budanan atıklar ise gübreye dönüştürülerek yeniden doğaya kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçların budanarak gençleştirildiği ve bahar mevsimine yatırım yapıldığı çalışmalarına devam etti. Ağaçların dinlenme dönemi olan kış mevsiminde ağaçların korunmasını, halk sağlığını ve çevre düzenlemesini ön planda tutan ekipler, budama ve bakım faaliyetlerine ağırlık verirken, bu kapsamda havaalanı yolundaki ağaçların da budanmasını gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan özellikle ana yol güzergâhlarında, yaya kaldırımlarında, görüşü engelleyen ve tehlike oluşturan ağaçların budanması ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Söz konusu alanlarda yer alan ağaçların sağlığının, devrilme tehlikesi olup olmadığının belirlenmesinde ‘akustik tomografi yöntemi' kullanılırken, araç geçişlerine engel olabilecek, yayaların hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte aşağı yönlü sarkan dalların, trafik ışıkları ve trafik yönlendirme levhalarının görüşüne engel olan, aynı zamanda da kurumuş, rüzgârlı-yağışlı havalarda tehlike oluşturabilecek yapıdaki ağaçların da kök ve tepe dengesini sağlamak amacıyla budama çalışmaları yapılıyor. Ağaçların budanan kısımları ise daha sonra aşı macunu ile kapatılıyor.

Budama çalışmaları ile gerek şehir estetiği, gerek ağaçların ve yeşil alanların korunması ile sürdürülmesi ve gerekse trafik güvenliği ve halk sağlığının korunması amaçlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından şehrin neredeyse bütün caddelerinde budama çalışmaları sürecek. Öte yandan ağaçların budanması sonucunda ortaya çıkan ağaç ve bitki atıkları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin kompost tesisinde gerekli işlemlerden geçirilen ağaç budama artıklarının, sonrasında gübreye dönüştürülerek yeniden doğaya kazandırılması sağlanıyor.