Büyükşehir'den Akkışla'ya süt işleme tesisi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yatırım ve hizmet bağlamında özel önem verirken, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi yatırımları sürüyor. Büyükşehir, Akkışla ilçesindeki süt üreticilerinin desteklenmesi amacıyla Akkışla ilçesine Süt İşleme Tesisi yapılmasını amaçlayan bir yatırıma imza atacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 16 ilçeyi birbirinden ayırmadan, ötekileştirmeden ilçelere hizmetlerinin süreceğini belirterek, “Hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe belediye başkanlarıyla uyum kültürü ve ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde çalışıyoruz. Her ilçeye tüm imkânları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

İlçe belediyelerin hizmet üretmesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Akkışla ilçemizin de ihtiyacı olan ve süt üreticilerini destekleyecek olan tesisimizi hayata geçireceğiz. Şimdiden ilçemize, üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda ‘Süt İşleme Tesisi yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği (YİKOB), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Akkışla Belediyesi arasında ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi' meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile kabul edilmişti.