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Büyükşehir'den arsa ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

12 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan ihaleyle Şehir Hastanesi karşısında bulunan 16 adet konut ve konut+ticaret alanı arsası satışa sunulacak.


Büyükşehir Belediyesi, Şeker Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arsalar için satış ihalesi yapacak. İhale 12 Aralık Çarşamba günü saat 13.45'te gerçekleştirilecek. İhalede 9 adet konut alanı arsası ile 7 adet konut+ticaret alanı arsası yer alıyor. Konut alanı arsaları 2 milyon 500 bin ile 3 milyon TL arasındaki muhammen bedellerle, konut+ticaret alanı arsaları ise 3 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki muhammen bedellerle satışa sunulacak.


Şehir Hastanesi karşısındaki arsalar için yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenler 12 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'e kadar başvurularını yapabilecekler.

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