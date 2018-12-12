Büyükşehir'den arsa ihalesi

Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi karşısındaki arsalar ile Gültepe Mahallesi'ndeki arsanın satışı için ihale yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında yapılan ihalede üç arsanın satışından 15 milyon 310 bin TL gelir elde edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Şeker Mahallesi-Şehir Hastanesi karşısında bulunan 16 adet konut ve konut+ticaret alanı arsası ile Gültepe Mahallesi'nde yer alan 1 adet konut+ticaret alanı arsası satışa sunuldu. İhale Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında Encümen huzurunda yapıldı.

İhalede Gültepe Mahallesi'nde yer alan arsa 10 milyon 300 bin, Şehir Hastanesi karşısında yer alan arsalardan iki adet konut alanı arsası ise her biri 2 milyon 505 bin TL'ye alıcı buldu. Pazarlığa bırakılan diğer arsaların satışları önümüzdeki haftalarda yapılacak.