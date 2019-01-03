Büyükşehir'den arsa ihalesi

Bu kapsamda 23 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan ihaleyle Şeker Mahallesi'ndeki 14 adet arsa satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi yanında bulunan 7 adet konut alanı ve 7 adet de konut+ticaret alanı olmak üzere toplam 14 arsa için ihale yapacak. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arsaların satış ihalesi 23 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

Arsaların muhammen bedelleri 2 milyon 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişiyor. 14 arsanın satış ihalesine girmek isteyen yatırımcılar en geç 23 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'a kadar başvurularını yapabilecekler.