Büyükşehir'den arsa ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için cazip arsalar üretmeye devam ediyor.
Bu kapsamda 23 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan ihaleyle Şeker Mahallesi'ndeki 14 adet arsa satışa sunulacak.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi yanında bulunan 7 adet konut alanı ve 7 adet de konut+ticaret alanı olmak üzere toplam 14 arsa için ihale yapacak. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arsaların satış ihalesi 23 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.
Arsaların muhammen bedelleri 2 milyon 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişiyor. 14 arsanın satış ihalesine girmek isteyen yatırımcılar en geç 23 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'a kadar başvurularını yapabilecekler.