Büyükşehir'den bin 100 öğrenciye tercih desteği

Ş. (KAYMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Kayseri Kalesi içerisinde yaklaşık bin 100 öğrenciye tercihlerini doğru yapması için ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla gençliğe yönelik yaptıkları çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından KAYMEK, tercih yapacak öğrencilere tarihi Kayseri Kalesi içerisinde çadırlar kurarak öğrencilere danışmalık hizmeti verdi. Yoğun katılım ile geçen tercih sürecinde yaklaşık bin 100 öğrenciye KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı rehber öğretmenleri tarafından tercih desteği sağlandı. KAYMEK A.Ş.'nin kurduğu çadırlarda uzman tercih danışmanları, öğrencilere üniversite ve bölüm tanıtımları konusunda bilgilendirmeler yaparak doğru tercih yapmaları hususunda yardımcı oldu.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetinden faydalanan öğrenciler ise, kendilerine böyle bir imkân sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve KAYMEK ekibine teşekkür ettiler.