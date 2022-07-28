Büyükşehir'den bir ilk daha: Kayseri Altın Eller Festivali

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra seminerler, söyleşiler, sergiler ve yarışmalar düzenleyen KAYMEK, bir ilke daha imza atıyor. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Türk el sanatlarının gelişimine katkı sağlayan KAYMEK, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çok anlamlı bir festival gerçekleştirecek. Büyükşehir KAYMEK tarafından, 1-7 Ağustos günleri arasında Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı ‘Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali' düzenlenecek.

Sergiler, söyleşiler ve konserlerin yer alacağı festivalde birbirinden özel el emeği, göz nuru el sanatları Kayserililerin beğenisine sunulacak.