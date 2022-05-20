Büyükşehir'den çarşıya estetik dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin köklü ve önemli ticaret merkezlerinden çarşının modernize edilerek cazibesini artırmaya yönelik çalışmaların başladığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar öncesinde, esnaflarla istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Çarşımız geçmişten günümüze Kayseri'mizin ticaret merkezi olagelmiştir. Zamanla yıpranan yapıların modernize edilmesi ve zeminin yenilenme ihtiyacı doğmuştur. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak hem çarşımızı estetik açıdan güzelleştirmeye hem de cazibesini arttırmaya yönelik gayret göstereceğiz. Esnaflarımızın taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve kısa süre içerisinde tamamlayacağız inşallah” diye konuştu.

Çarşı cephe ve zemin düzenlemesi çalışmalarının ilk etabında KASKİ tarafından başlatılan altyapı iyileştirmesi titizlikle yürütülürken, bu çerçevede ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaraları da yenileniyor.

Çarşı içerisinde bulunan her bir binanın dikkatle incelenerek hazırlığını yapan Büyükşehir Belediyesi, başlatılan çalışma ile çarşının cazibesinin arttırılmasını ve altyapı ile yapıların ömrünün uzatılmasını amaçlıyor.