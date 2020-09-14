Büyükşehir'den çiftçiye hep destek

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de “üretim” desteklerini sürdürerek, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla ay çekirdeği ve kayısının üretiminin yoğun olduğu Yeşilhisar'da mahsulleri kurutmak amacıyla 7 bin 600 metrekare beton kurutma alanı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar çiftçilerinin yoğun talebi olan ürün kurutma alanı sorununu çözüme kavuşturdu. Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla ilçelerde hizmetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarına Yeşilhisar ilçesinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından ay çekirdeği ile kayısı üretiminin yoğun olduğu ilçede yöre çiftçilerine katkı sağlamak amacıyla 7 bin 600 metrekare beton kurutma alanı yapıldı. Yapılan alanda çiftçiler ay çekirdeği başta olmak üzere, kabak çekirdeği, kayısı gibi diğer ürünlerini de kurutabilecekler.

Kayseri'de önemli bir yere sahip olan ay çekirdeği üretimi 24 bin ton ile ülke üretiminin yüzde 16'sını karşılayarak ülke genelinde ilk sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar'daki doğal beton kurutma alanı ile ürünlerin kalitesi daha iyi olmasını hedefliyor.