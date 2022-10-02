Büyükşehirden çocuk macera parkları ve mobilyaları

Kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanları ile vatandaşlara temiz, çeşitli donanımlara sahip sosyal yaşam alanları sunan Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 30 park ve bahçe, 5 mesire alanı, 6 hobi ve organik bahçe ile hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki park, bahçe, mesire alanları ile hobi ve organik bahçelerindeki özellikle gençlere ve çocuklara uygun sosyal ve kültürel yaşam alanları ile sportif aktiviteler ve eğlence bölümlerini artırıyor. Bu çerçevesinde Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri park bahçe, mesire alanı ile hobi ve organik bahçelerdeki 200 adet çocuk oyun grubu, 150 takım spor aleti, kişi başı 16,7 metrekarelik aktif yeşil alanı ile verilen hizmetin en kaliteli şekilde vatandaşlara sunulması için 2022 yılında mevcut çocuk oyun grupları ve fitness takımlarına farklı ve yeni oyuncaklar ile spor aletleri eklendi. Büyükşehir ekiplerince mevcut donanımlara ek olarak dönenceler, ziplinelar, kaykay pistler, ahşap çocuk evleri, bisiklet parkurları, farklı tahterevalliler, zıpzıplar ve çocuklar için macera parkları yapılamaya devam ediliyor. Ayrıca, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kadir Has Parkı ve İnönü Parkı'ndaki mevcut ağaçlar arasına çocuklar için eğlenceli macera parkları hizmete alındı. Öte yandan özellikle ağaçlar arası halatlarla sallanan köprüler ve renkli geçişler çocuklara eğlenceli zaman geçirme imkânı sunarken, Kadir Has Parkı'na ve Gültepe Parkı'na yakın zamanda montajı yapılması planlanan kaykay pisti ve bisiklet parkuru da çocuklar ve gençler için eğlence ve adrenalinin merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, pandemi sonrası parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarının vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi nedeniyle 330 adet kamelya ve kameriye, 200 adet gölgelikli bank, 500 adet piknik masası, 500 adet bank ve 1000 adet yeni çöp sepetlerinin montaj işlemleri de başladı.

Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçelerde yapımı devam eden Millet Bahçeleri'nin çimlerinin ekimi, park mobilyaları ve çocuk oyun grupları çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve mesire alanları gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bölgeleri daha da güzelleştirerek, Kayserililere keyifli ve nezih mekânlar sunmaya devam ediyor.