Büyükşehir'den çocuklara armağan

Büyükşehir Belediyesi çocuklar için her hafta birbirinden güzel çocuk oyunlarını Kayseri'ye getirmeye devam ediyor. Hafta sonu iki güzel oyun çocuklarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu iki ayrı çocuk oyunu sahnelendi. 22 Aralık Cumartesi günü Minyonlar isimli müzikal çocuk oyunu çocuklarla buluştu. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde üç seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

23 Aralık Pazar günü ise çocuklar bir başka oyunla buluştular. Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen Pırdino ve Deniz Yıldızı Müzikali Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Üç seans halinde sahnelenen oyunda Pırdino'nun arkadaşları ile yaşadıkları maceraya yer verildi.