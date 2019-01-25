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Büyükşehir'den çocuklara tatilde robot eğitimi

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yahyalı İlçe Temsilciliği tarafından ‘Yarıyıl Kampı’ kapsamında çocuklara robot programlama veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yahyalı İlçe Temsilciliği tarafından ‘Yarıyıl Kampı' kapsamında çocuklara robot programlama veriliyor.


KAYMEK Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan çocukların birlikte eğlenerek öğreneceği atölyelere, 10-17 yaş arasındaki çocuklar katılıyor. Çocukların yaş grubuna bağlı olarak sahip oldukları farklı ihtiyaçlara göre düzenlenen yarıyıl eğitimi; haftanın 6 günü 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.


Eğitimler öncesi öğrencilere özel teknoloji tarama testi yapılarak seviyeleri görülüyor. Çocukları yeni buluşlar yapmaya, sorgulamaya ve ortak çalışmaya teşvik eden atölye çalışmalarının her biri, çocukların hayal gücünü ve içlerindeki yaratıcı enerjiyi harekete geçirmek üzere hazırlanıyor. Projeyle Yahyalı'da 100'ün üzerinde çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemlerde özel yetenekli öğrenciler ile Yahyalı'da Proje Ekibi oluşturulacak ve öğrencilerin kendi robotlarını programlayabilip, kendi elektronik aletlerini tasarlayabilecek hale gelmesi sağlanacak.

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