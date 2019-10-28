Büyükşehir'den Cumhuriyete özel

Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yıldönümünün tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlanacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, 29 Ekim akşamı saat 19.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan kutlamalara tüm Kayserilileri davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin Türk milletinin en önemli emanetlerinden olduğunu söyledi. Emanetin 96 yıldır her türlü tehditten korunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin emin ellerde olduğunu ve ilelebet yaşayacağını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin coşku ile kutlanması için Cumhuriyet Konseri hazırladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak konsere Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Esat Kabaklı'nın katılacağını ve ayrıca kutlamalarda Tarkan Köylü'nün de kum sanatı gösterisini icra edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Salı günü saat 19.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan konsere tüm vatandaşları davet etti.