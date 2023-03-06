Büyükşehir'den "deprem psikolojisi ve kaygı" konulu eğitim semineri

Ş. (KAYMEK), bünyesinde hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline deprem psikolojisi ve bu süreçteki kaygı bozukluğunu yönetme konusunda eğitim semineri gerçekleştirildi.

Deprem felaketinin gerek şehrimizde, gerekse deprem bölgesindeki olumsuz etkilerini gidermek adına bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile sürece katkı sağlıyor. Bu çerçevede hizmetlerini çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi, bölgede gerçekleştirdiği destek faaliyetlerini yanı sıra bölgede görev alış KASKİ personeli ile diğer personellere de psikolojik destek hizmeti sundu.

EĞİTİM SEMİNERİNDE AKILLARDAKİ SORU İŞRETLERİ GİDERİLDİ

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde, deprem psikolojisi ve bu süreçteki kaygı bozukluğunu yönetme konuları ele alınırken, ‘sürecin nasıl yönetilebileceği', ‘nelerin iyi geleceği' gibi akıllardaki soru işaretlerine de yanıtlar verildi.