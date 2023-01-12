Büyükşehir'den ‘Empati Parkuru' ile farkındalık hareketi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlara yönelik engel tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyet ve etkinliklerini sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde ‘Empati Parkuru' kuruyor.

Gönül belediyeciliği çerçevesinde Türkiye'ye örnek olan ve takdir toplayan projeler ortaya koyan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en donanımlı ve engel tanımayan engelsiz yaşam merkezi ile özel vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Yaklaşık 300 özel öğrenciye sağlık ve eğitim hizmeti sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ayrıca özel vatandaşların her alanda destekçisi olarak, tüm vatandaşların empati kültürü içerisinde onları daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Bu yönde daha önce de Empati Parkuru etkinliği düzenleyen merkez, bu kez 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde Empati Parkuru kuruyor. “Hayatın her alanında onlarla omuz omuzayız ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız” sloganıyla Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde kurulacak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

‘Bir farkındalık' etkinliği olan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Empati Parkuru, 12-13 Ocak günlerinde saat 10.00 ile 22.00 arasında empati hareketine katılmak isteyen vatandaşları bekliyor.