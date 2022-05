Büyükşehirden 'Empati Parkuru'

Türkiye'nin en gelişmiş engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Geniş bir fayda yelpazesi ile hayata geçirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, bu kez vatandaşa yönelik bir proje ile Kayseri halkıyla buluştu. Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Empati Parkuru kuran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri, her yaştan katılımcının dâhil olabildiği etkinlikte, insanlar gözlerini bağlayarak günlük yaşam becerilerinden, hobi ve spora kadar birçok işi yapmayı denedi. Yine tek kol kullanarak ve tekerlekli sandalye ile yaptıkları aktivitelerde yaşadıkları farkındalığı paylaşan vatandaşlar, Empati Parkuru'na yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ailede, okulda, işte, sokakta, hayatın her alanında özel vatandaşlarımızla omuz omuzayız. Ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız düşüncesiyle onları biraz da olsa anlayabilmek için Empati Parkuru kurduk. Onlar gibi bakmak, onlar gibi hissetmek ve onlar gibi yürümek için farkındalık oluşturduk. Sağlıklı her insan, her an engelli bir birey olma adayıdır. Her zaman bunun bilincinde olmalı ve engelli vatandaşlarımız ile el ele vererek onların toplum hayatında her şartta var olabilmelerini sağlamak ve tüm engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

Katılımın yoğun olduğu Empati Parkuru'nun devamını isteyen vatandaşlar da özel gereksinimli vatandaşları anlamak için bu projeyi sıklıkla hayata geçirmek gerektiğini belirttiler.