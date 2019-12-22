B?y?k?ehir'den enerji tasarrufu

Kayseri B?y?k?ehir Belediyesi, Cumhurba?kanl???'n?n enerji tasarrufu ile ilgili genelgesi do?rultusunda bir dizi ?al??ma yapt?. ?al??malar kapsam?nda pek ?ok alanda otomasyona ge?ildi ve cihazlar?n bak?m ve onar?mlar? ger?ekle?tirildi.

Cumhurba?kanl???'n?n enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini i?eren genelgesi do?rultusunda Kayseri B?y?k?ehir Belediyesi Teknik ??ler Koordinat?rl??? taraf?ndan bir dizi ?al??ma yap?ld?. ?al??malar kapsam?nda B?y?k?ehir Belediyesi'nin t?m tesisleri ile B?y?k?ehir i?tiraklerinin tesislerinde mekanik ve elektronik cihazlar?n bak?m ve onar?mlar? yap?ld?. Bak?m ve onar?m? yap?lan klima, kombi, kazanlar, jenerat?rler, sirk?lasyon pompalar?, klima santralleri ve havuz sistemlerinde otomasyona ge?ildi.

Ayr?ca t?m tesislerde ve ?irket binalar?nda LED ampule d?n?ld?. Yap?lan t?m bu ?al??malarla ?nemli oranda enerji tasarrufu sa?land?.