Büyükşehir'den Erciyes Gezisi

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Kültür Gezisi bu hafta Kayseri'nin en önemli turizm değeri olan Erciyes Dağı'nda yapıldı. Eğitime katılanlar Erciyes'in eşsiz güzelliğini fotoğraflama imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında fotoğraf tutkunlarını düzenli olarak Kayseri'nin önemli tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Profesyonel Fotoğraf Eğitimi için bu kez Erciyes Dağı'na bir gezi düzenledi. Geziye katılan fotoğrafçılar Erciyes'in güzelliğini yansıtan birbirinden güzel kareler çektiler.