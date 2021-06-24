Büyükşehirden Erkilet Bulvarı'na 7,5 milyonluk asfalt yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehrin en önemli caddelerinden olan Erkilet Bulvarı'nda toplam 7.5 milyon TL'ye mal olacak, asfalt yenileme çalışmalarına başlandı. İki etapta tamamlanacak olan çalışmalarda toplam 15 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kentte asfalt atağı titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünden başlayıp, Erkilet Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı kesişimine kadar olan kısmın gidiş şeridinin asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Ekipler tarafından ömrünü tamamlamış asfaltın kazınmasına başlandı. Toplamda birinci etapta 1.8 kilometre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki yol için 2 bin metreküp asfalt kazınması yapılarak yerine 5 bin ton binder tabakası denilen 1. kısım asfalt serimi yapılması planlanıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2. kısım aşınma katı olarak belirtilen asfalt serimi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu etapta toplam 8 bin ton sıcak asfalt serimi yapılması amaçlanıyor.

Öte yandan ikinci etapta Erkilet Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı kesişimi kavşaktan başlanıp, Karpuzatan Tesisleri kavşak dönüşüne kadar 2 kilometre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki kısmın gidiş ve geliş olarak asfaltın yenilenmesi planlanıyor. Bu yol için ise, 3 bin metreküp asfalt kazınması yapılarak yerine 7 bin 500 ton asfalt serimi yapılacak.

İki etapta tamamlanacak olan çalışmalarda toplam 15 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yapılmış olacak. Bu çalışmaların maliyeti toplam 7.5 milyon TL olacak.