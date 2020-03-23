İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den evlere servis

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi olmayan ve yalnız yaşayan ulu çınarlara yönelik hizmetlerini artırdı.

Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın yemek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından bizzat evlerine servis yapılarak gideriliyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidi öncesi yalnız yaşayan yaşlılarımıza yönelik verdiği hizmetleri çeşitlendirerek devam ettiriyor. Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmadığı tespit edilen ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki 80 yaşlımıza günlük ekmek ve yemek desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetini bizzat evlere servis yaparak sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler yine aynı titizlikle paketlenerek şehrin farklı bölgelerinde bulunan ulu çınarların evlerine götürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından evlere yapılan yemek ve ekmek servisini yaşlılarımız dualarla karşılıyor. Sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.