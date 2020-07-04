İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin Kartal Kavşağı ile Döner Kümbet arasında kalan ana arterde gece saatlerinde gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmalarını yerinde takip etti.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler 2020 yılının ilk yarısında şehir merkezindeki birçok alanda ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut asfaltlarda, asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalara Kartal Kavşağı ile Döner Kümbet arasında kalan ana arter ile devam eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını Başkanı Memduh Büyükkılıç da yerinde inceleyerek, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Çalışma yapılan bölgenin trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran Büyükşehir ekipleri çalışmalarına akşam saat 21'de yolu trafiğe kapatarak başladı. Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından sabah 6.30'da da yol yeniden trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kartal Kavşağı ile Döner Kümbet arasında gerçekleştirilen çalışmada toplam 1300 metre uzunluğundaki yolun zemin alt yapısı iyileştirilerek 2 bin 200 ton yüksek kaliteli ve konforlu stonmastik asfalt serimi yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayan ya da aşınma tabakası serilmemiş olan ana arterlerde trafiği engellemeyecek şekilde yapılan gece çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de sürdürülerek, asfalt yenileme çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.