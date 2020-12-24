Büyükşehir'den genetiği bozulmamış ata tohumundan Gacer Ekmeği

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Develi ilçesiyle adı özdeşleşmiş Gacer buğdayından yapılan ekmek, zengin protein içeriği, kepekli öğütülmesi ve tam organik olması ile diğer ekmeklere rakip olacaktır” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla genetiği bozulmamış ata tohumu Gacer buğdayını yaşatmak ve sağlıklı nesiller için Gacer buğdayından üretilen ekmeği tüm vatandaşların hizmetine sunmak isteyen Kent Ekmek, yeni bir ürünü daha vatandaşlarla buluşturmuş oldu. Kent Ekmek Üretim Tesisleri'nin 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu Gacer buğdayı ile ekmek üretim Ar-Ge çalışması tamamlandı ve Develi Gacer ekmeği üretimine başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Develi ilçemiz gelişiyor, güzelleşiyor. Gacer buğdayı önemli bir değer. Gacer buğdayı konusunda üreticimizi bilgilendirmek ve üretimi artırmak için çalışıyoruz. Yüzyıllarca yöre çiftçisi tarafından ekilen Gacer ürününün, sofralara ekmek olarak gelmesi de Develi lezzetlerini çok iyi anlatıyor” dedi. Besleyici ve sağlıklı yöresel ürün Gacer ekmeğinin faydalarından bahseden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Gacer ekmeğini üretim listemize aldık. Kaplıca buğday grubuna giren 28 kromozomlu tahıl, Kayseri ve çevresinde gacer ismiyle biliniyor. Develi'nin köylerinde yetiştirilen Gacer buğdayı, genetiği değiştirilmemiş ata soyu olan antik bir buğday türüdür. Develi ilçesiyle adı özdeşleşmiş Gacer buğdayından yapılan ekmek, zengin protein içeriği, kepekli öğütülmesi ve tam organik olması ile diğer ekmeklere rakip olacaktır. Yüksek lif ve kepek içeriği, düşük glisemik indeksi ile hazmı kolaylaştıran ekmek, kilo problemi yaşayanlar için çare olabilecektir. Gluten içeriğinin düşüklüğü ile de dikkat çeken Gacer buğdayı, posa içeriği bakımından çok iyi ve protein içeriğinin kaliteli olmasından dolayı tercih edilmektedir. Gacer diğer tahıllardan farklı olarak hiçbir işlem görmeden direk tarladan harman sonrası tüketilebildiği için besin kayıplarına da uğramamaktadır. Gacer ekmeğimizi afiyetle yiyebilirsiniz.”

Develi Gacer ekmeği, Kent Ekmek'e ait 27 satış noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu.