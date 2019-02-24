İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den her yaşa tiyatro

Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e her kesime hitap eden kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e her kesime hitap eden kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Hafta sonu hem küçükler hem de yetişkinler için iki ayrı tiyatro sahnelendi.


Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde “Çat Kapı” adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahneye konuldu. Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda ünlü isimler rol aldı. Oyunda iki kardeş ile aileleri arasında geçen olaylara yer verildi.


Hafta sonu çocuklar için de ünlü masal kahramanı Pinokyo sahneye konuldu. İki seans halinde sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi ve Şehir Tiyatrosu tıklım tıklım doldu. Tiyatro MİE oyuncularının sahnelediği oyunda yalan söylediğinde burnu uzayan Pinokyo'nun maceralarına yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.