Büyükşehir'den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 86 adet binanın teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkılma işi ihaleye çıkacak. İhale, Açık Teklif Usulüyle gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin en prestijli ve vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci uygulama etabında Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi ile Yıldırım Caddesi arasını kapsayan 42 bin metrekarelik alanda 86 adet binanın yıkılması, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkılması işi ihaleye çıkacak.

Açık teklif usulüyle yapılacak olan ihale, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda, 17 Mart Çarşamba günü, saat 11.00'de gerçekleştirilecek.