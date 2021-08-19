Büyükşehirden ihale

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet Konut alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince yapılacak 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile satılacak. İhale, 7 Eylül 2021'de saat 14.00'te Belediye encümen salonunda gerçekleşecek.

İhale ile ilgili tüm detaylar www.kayseri.bel.tr adresinden öğrenilebilecek.